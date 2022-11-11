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По сообщению «RusVesna», десантура вооруженных сил Российской Федерации обеспечила украинским наступающим подразделениям «огненную встречу» на Херсонщине. Поражение огнем было нанесено противнику артиллерией воздушно-десантных войск Российской Федерации. Операторами беспилотных летательных аппаратов был совершен сбор информации о целях, после чего производились корректировки огня по противнику.

Напомним, что 9 ноября российским командованием было принято решение о передислокации войск вооруженных сил Российской Федерации с правобережной части Херсонской области на левый берег реки Днепр. Как заявил Командующий Объединенной группировки российских войск генерал Сергей Суровикин, данные меры были предприняты с целью сохранения жизни личного состава российских подразделений, находящихся на правобережной части Херсонской области.

Отход войск российской армии осуществлялся в ночное время суток. Военные использовали средства световой маскировки, чтобы противник не смог путем разведки вычислить их и производить обстрелы.

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