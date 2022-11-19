ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Морозов высказал свое мнение по поводу заявления президента Украины о том, что российская армия будет использовать временное «затишье» на фронте, как время для перегруппировки и перевооружения, чтобы в дальнейшем пойти опять в наступление.

По мнению депутата Госдумы, любое заявление Зеленского лишено всякого смысла, пока не будет озвучена позиция его кураторов из США. Морозов сообщил, что ситуация с временной приостановкой активных боевых действий действительно возможна, однако в целесообразности таких действий будет разбираться военное командование РФ.

Тем временем заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов уверен, что активные боевые действия в стране будут длиться до конца весны 2023 года. Также Гаврилов отметил, что любые переговоры с Российской Федерацией возможны только после того, как армия России покинет территорию Донбасса и Крыма.

Вам может понравиться

Турецкий лидер анонсировал строительство нового газового хаба

Турецкий телеканал NTV Turk сообщает, что в результате телефонных переговоров между лидером Турции Реджеп Эрдоганом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были достигнуты двусторонние договоренности по строительству нового газового хаба.

ВМФ РФ наносит массированные удары по критическим объектам Украины

Военно-морской флот Российской Федерации наносит удары по объектам на украинской территории. Новая группа ракет со стороны Черного моря была выпущена по южным регионам Украины. Соответствующую информацию опубликовало издание «Русская весна»,

Багдасаров: российские инженеры могут спроектировать БПЛА, который будет уничтожать РСЗО HIMARS

Эксперт по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что российское руководство должно правильно ставить задачи для инженеров военно-промышленного комплекса страны. Он отмечает, что в связи с тем,