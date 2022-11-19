Как сообщает РИА Новости, депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Морозов высказал свое мнение по поводу заявления президента Украины о том, что российская армия будет использовать временное «затишье» на фронте, как время для перегруппировки и перевооружения, чтобы в дальнейшем пойти опять в наступление.

По мнению депутата Госдумы, любое заявление Зеленского лишено всякого смысла, пока не будет озвучена позиция его кураторов из США. Морозов сообщил, что ситуация с временной приостановкой активных боевых действий действительно возможна, однако в целесообразности таких действий будет разбираться военное командование РФ.

Тем временем заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов уверен, что активные боевые действия в стране будут длиться до конца весны 2023 года. Также Гаврилов отметил, что любые переговоры с Российской Федерацией возможны только после того, как армия России покинет территорию Донбасса и Крыма.