В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины российские военные научились применять такие зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, как С-300 и С-400 для поражения наземных целей противника. Такая информация была озвучена депутатом Государственной Думы Андреем Гурулевым.

Бывший генерал-лейтенант армии РФ Андрей Гурулев сообщил, что российские военнослужащие зенитных подразделений С-300 и С-400 научились очень точно применять противовоздушные ракеты для поражения наземных целей. Причем, как утверждает Гулурев, ракеты отклоняются от указанных координат всего на несколько метров. Такое заявление было сделано российским депутатом Государственной Думы в интервью для издания SM.News.

Также депутат отметил хорошую боевую работу и операторов ударных БПЛА «Герань-2», а также подразделений ракетных войск «Искандер», «Калибр» и КА-101. Причем, по информации Гулурева, американские так называемые «глушилки» не помогают в борьбе с российским вооружением, так как линия фронта очень большая.