Чиновники ВМС США обеспокоены тем, что в 2030-х годах у флота «может оказаться недостаточно атомных подводных лодок для удовлетворения оперативных потребностей», и выдвигают проекты поддержания в строю дополнительных субмарин. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

ВМС США рассматривает меры как по продлению срока службы некоторых уходящих на списание атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Огайо», так и по ускорению поставки новых подлодок класса «Колумбия».

Контр-адмирал Скотт Паппано, исполнительный директор программы стратегических подводных лодок в Пентагоне, заявил на ежегодной конференции по вопросам подводных сил (Sub League 2022), что подводным силам США «необходимо иметь 10 ПЛАРБ, готовых к выходу в море в любой момент времени». Однако этот «норматив», по его мнению, может оказаться невыполненным по мере того, как флот ПЛАРБ класса «Огайо» устаревает, а новые субмарины «Колумбия» будут постепенно вводиться в строй.

Как и в случае с автомобилями, сказал Паппано, подводные лодки больше всего подвержены проблемам на двух этапах: когда они новые и могут выявиться ошибки в производстве, и когда они уже устаревают, а компоненты начинают массово выходить из строя. 2030-е годы, по мнению Паппано, станут «самым рискованным периодом, когда будут только новые и только старые ПЛАРБ».

Помимо этого, в 2030-х годах ВМС США модернизируют свои ракеты с ядерными боеголовками, перейдя на полезную нагрузку Trident D5 Life Extension II. По словам Паппано, в период с 2036 по 2039 год ВМС должны будут задействовать как подводную лодку класса «Огайо», так и подводную лодку класса «Колумбия» для испытаний новой ракеты и обеспечения их совместимости с кораблями обоих классов.

Мнение Паппано на конференции также поддержал контр-адмирал Дуг Перри, начальник отдела подводных боевых действий при начальнике штаба военно-морских операций. Для решения этой проблемы ВМС США совместно с промышленностью разработали комплексный план с целью ускорения поставок новых подводных лодок.

По словам Перри, этот план будет способен ускорить график поставок ПЛАРБ класса «Колумбия» с порядковыми номерами со 2-й по 12-ю «на целых шесть месяцев». Согласно оценкам ВМС США, этого будет достаточно, чтобы устранить все случаи, когда доступное число ПЛАРБ может оказаться ниже 10 в будущих прогнозах боеспособности подводных сил.

Тем не менее, это не оставляет резервных подводных лодок «на случай непредвиденных происшествий». Таким образом, указал Паппано, до пяти ПЛАРБ «Огайо» будет желательно пройти 18-месячный период технического обслуживания и модернизации, что даст им три дополнительных года для возможностей проведения операций в море.

«Военно-морской флот уже продлил срок службы для всего класса «Огайо» до 42 лет, и не раз заявлялось, что нового продления допускать не следует. Но ВМФ может оценить каждый отдельный корпус по мере того, как он приближается к концу своего срока службы, и отобрать те, у которых еще осталось много ядерного топлива и чьи корпуса находятся в хорошей форме», – отмечает Defense News.

Подводные лодки, отвечающие этим критериям, в этом случае могут быть переведены в так называемую преддеактивационную ограниченную готовность, где на них будут проводиться целенаправленные ремонтные работы, чтобы поддерживать лодки и их боевые системы в надлежащем состоянии в течение еще трех лет срока службы. Чиновники ВМС впервые публично обсудили эту идею для «Огайо» еще на конференции Sub League 2020 года, представив эти меры как страховку от любых проблем со строительством серии ПЛАРБ класса «Колумбия».

ВМС США официально закупили свою первую ПЛАРБ «Колумбия» в 2021 финансовом году. Вторую намечено купить в 24 финансовом году, а оставшиеся корабли было предложено закупать «по среднегодовой ставке» с 2026 по 2035 годы. Для этого промышленности потребуется «строить такими темпами, которых не было со времен холодной войны», – подчеркивает Defense News.

На вопрос, сколько будет стоить очередное продление службы нескольких «Огайо», Паппано не назвал сумму в долларах, сказав лишь, что «это не является непомерно дорогим». По его мнению, ВМС США может ограничиться и «минимумом» из двух-трех субмарин. Что касается первой потенциальной ПЛАРБ, наиболее вероятно, что это будет USS Alaska. Продление ее срока службы, истекающего в 2029 году, рассматривается как требующее решение в 2026 финансовом году.