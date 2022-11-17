Сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob сообщил, что дворникам в Санкт-Петербурге предлагают зарплату от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. При этом в Смольном продолжают заявлять о повышении заработной платы за уборку городских улиц.

Издание «Город+» со ссылкой на портал SuperJob сообщило об увеличении спроса на сотрудников в сфере благоустройства и ЖКХ. При этом зарплаты работникам предлагают от 20 до 40 тысяч рублей, что намного меньше озвученной чиновниками Смольного суммы. По их словам, за работу дворниками люди будут получать от 40 тысяч рублей.

«Сегодня мы говорим о зарплате дворника от 40 тысяч рублей, об оплате труда механизаторов от 70 тысяч рублей. От! Еще раз подчеркиваю, мы говорим о низовом пороге. При этом есть возможность зарабатывать и больше», — сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Кроме того, реальные доходы специалистов по уборке улиц озвучил и депутат Илья Киселев. Поскольку он официально является безработным, ему сообщают о новых вакансиях и предлагают поработать дворником с зарплатой 30-40 тысяч в месяц. Сами же сотрудники коммунальных служб сообщают, что по факту им платили намного меньше, чем обещали при приеме на работу.

Стоит отметить, что озвученный представителями Смольного и губернатором Александром Бегловым тезис о зарплате «40 тысяч и выше» может действительно ждать дворников, но только после перехода на новую схему уборки города в 2023 году, а до этого времени горожанам придется трудиться за копейки.