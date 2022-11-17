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Как сообщает издание «Свободная пресса», западные военные аналитики в эфире телеканала CNN сделали прогноз, что понижение температуры в зимний период приведет к созданию благоприятных условий для проведения наступательной операции на территории Донбасса вооруженными силами РФ.

В осеннее время на территорию Украины пришла дождливая погода, которая приводит к образованию распутицы. Из-за этого обычные проселочные дороги превращаются в непроходимое бездорожье. Однако с наступлением первых морозов с деревьев опадет последняя листва, а грязь превратится в твердый грунт. В таких условиях украинские военные потеряют свое преимущество, которое заключалось в организации внезапных ударах высокомобильными группами.

Как утверждает военный аналитик Люк Хардинг в своем материале для The Guardian, российский генерал Суровикин правильно сделал, что решил удерживать действующую линию фронта и одновременно продолжать уничтожение критической инфраструктуры Украины. Таким образом, российское командование сможет накопить силы для зимней наступательной операции.

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