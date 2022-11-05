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Как сообщает издание «ИноСМИ», мировые диетологи предупреждают, что вечерний прием пищи для здорового человека является очень важным. Именно поэтому, чтобы быть здоровым необходимо придерживаться регулярного и сбалансированного питания, а также вести активный образ жизни поддерживая высокую физическую активность.

Однако люди, уже имеющие проблемы с лишним весом постоянно ищут в Интернете различные способы, которые призваны избавить их от лишнего веса. Так, например, один молодой программист по имени Сяо Чжоу поделился своей историей с пользователями Сети.

Молодой человек рассказывает, что после того как он получил престижную должность программиста в хорошей компании, то начал испытывать постоянный стресс от высокой интенсивности работы. Для того чтобы справиться со стрессом Чжоу начал много есть и уже в течение двух лет его вес начал составлять около 200 кг.

Но после того как от Чжоу ушла девушка, он принял твердое решение похудеть. Так в поисках способа похудеть молодой человек наткнулся на просторах Интернета на диету под названием «Не ешь после обеда». Сяо Чжоу решил попробовать и отказался от ужинов. В первые месяцы молодой человек действительно начал терять лишний вес, однако потом начал срываться и переедал по ночам. Затем Чжоу отправился в ресторан со своим другом, чтобы пообедать, но после небольшого кусочка мяса ему резко стало плохо. Врачи констатировали, что у Сяо Чжоу образовалась язва желудка в результате нерегулярного питания.

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