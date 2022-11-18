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Читатели британского издания Daily Mail активно обговаривали новость, согласно которой прокуратура Швеции признала, что происшествие на «Северных потоках» является диверсией. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Так пользователь под ником ein sof отметил, что, по его мнению, виновниками в происшествии являются США и Великобритания. «Байден сказал, что сделает это», подчеркну он. Другой пользователь отметил, что нужно хорошо подумать, кому было выгодно разрушение трубопровода. И это точно не Россия.

Еще один комментатор написал, что разве «саботаж» является подходящим описанием случившегося? Он подчеркнул, что это является актом терроризма. Подытожил все вышесказанное комментатор с ником colonelcheesehead, который отметил, что выгоду от случившегося получили только США. Но винить, конечно же, все будут Россию.

Кремль назвал инцидент на «Северных потоках» актом международного терроризма. А Генпрокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело.

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