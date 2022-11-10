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Читателей издания Al Hadath шокировала видеозапись с российским военным, который сумел выжить в окопе после нескольких атак украинского дрона. Они написали, что хотя удары ВСУ застали бойца врасплох, он не растерялся и две из трех гранат сумел выбросить из окопа голыми руками.

Видео, по предположениям экспертов, сделано примерно в марте. Оно мгновенно разлетелось по Сети и вызвало широкий резонанс. Так, журналисты британского таблоида The Sun написали, что ВС РФ получили повод для беспокойства из-за подобных действий украинской армии.

Кроме того, возмутились многие российские эксперты. Они написали, что “хвастовство” украинских боевиков совершенно неуместно, так как атака сразу тремя гранатами одного, причем уже имеющего ранения солдата – это стремление убивать “ради забавы”.

Напомним, что после появления видео стало известно, что боец остался жив. Он прошел лечение и сейчас абсолютно здоров.

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