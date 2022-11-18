Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал китайского издания China Daily, американские власти превратили Североатлантический альянс в «ужасного зомби».

Китайский журналист пишет, что НАТО представляет собой анахронизм, который остался от периода холодной войны. По мнению китайского издания, администрация Джо Байдена вместо того, чтобы расформировать военный союз НАТО, пытается «заниматься некромантией».

В материале китайского издания написано, что именно стремление НАТО расширяться в восточной Европе послужило причиной начала боевых действий на территории Украины. Такими действиями НАТО просто не оставило другого выбора Российской Федерации, по сути загнав ее в угол.

Также китайские журналисты отмечают, что НАТО теперь устремило свой взор на территории Юго-Восточной Азии. По мнению китайского издания, именно США как мозговой центр и НАТО как инструмент занимаются провокациями по всему миру, чтобы создать как можно больше хаоса и конфликтов.