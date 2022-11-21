ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание Pravda.ru, недавно в Сети было опубликовано видео, на котором военнослужащие вооруженных сил Украины расстреляли российских военнопленных. Российские власти уже заявили, что Кремль будет расследовать этот инцидент и обязательно найдет всех причастных к этой ужасной расправе.

Военкор Мурад Гадзиев смог пообщаться с бывшим военнослужащим ВСУ, который вступил в ряды российской армии после того, как украинцы убили его родного отца. По словам бывшего военного ВСУ, на совершение такого военного преступления, как расстрел пленных, вполне способна 80-я отбельная бригада ВСУ. Боец уверен в своих словах на все сто, так как сам раньше служил в данной бригаде.

Также бывший украинский солдат сказал, что заявления отдельных украинцев о том, что 80-я отдельная бригада не способна на такие зверства, не соответствуют действительности. По его словам, это преднамеренная ложь, которая направлена на то, чтобы назвать именно российских военных виновными в данном инциденте. По мнению бывшего бойца ВСУ, военнослужащие 80-й отдельной бригады способны пойти на любое военное преступление, как по приказу спецслужб, так и по личной инициативе.

Вам может понравиться

Военные РФ уничтожили американский бронеавтомобиль International MaxxPro ВСУ возле Павловки

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы видеокадры, на которых показан момент уничтожения бронемашины противника американского производства. Военные корреспонденты сообщают, что бойцы оперативно-тактического формирования «Каскад» НМ ДНР продолжают

ВСУ сообщают об уничтожении российского самолета над Бахмутом при помощи ЗРК NASAMS

Как сообщает портал ctnews.ru со ссылкой на Авиа.про, в Сети была опубликована видеозапись представителями ВСУ, на которой запечатлен момент поражения военного самолета с помощью зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Украинская сторона заявила,

Британцы призвали Сунака заняться Британией вместо посещения Киева

Как сообщает портал «Русская весна», премьер-министр Великобритании 19 ноября совершил официальный визит в столицу Украины Киев, где он встретился с президентом Зеленским. Если не брать во внимание посещение международного саммита