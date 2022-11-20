Как сообщает Ева Хегль, занимающая пост уполномоченного немецкого парламента по вопросам обороны, для обеспечения немецких вооруженных сил боеприпасами, экипировкой и личным составом в должном количестве немецкое правительство должно выделить дополнительные десятки миллиардов евро. Такое заявление Евы Хегль было опубликовано в ее интервью с немецкими журналистами для издания «Бильд ам зонтаг».

Как сообщает немецкое издание, немецкие Бундесвер просят выделить дополнительные 20 миллиардов евро на закупку боеприпасов. Также Ева Хегль отмечает, что в Германии нет достаточного количества военных складов для хранения боеприпасов, а в вооруженных силах страны нехватка кадров в размере 20 тысяч человек. Причем, как отмечает немецкое издание, некоторые военные части укомплектованы всего на 60% от необходимого количества.

Ева Хегль считает, что недостаток боеприпасов и экипировки решить намного проще, чем устранить проблему с нехваткой военнослужащих.

Напомним также, что немецкое издание Die Welt ранее уже сообщало, что из-за обильных поставок боеприпасов и вооружения на территорию Украины, вооруженные силы Германии полностью истощили собственные запасы вооружений.