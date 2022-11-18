Известная пивная марка Budweiser на своих страничках в социальных сетях отреагировала на решение властей Катара полностью запретить торговлю пивными напитками на территории стадионов, на которых будут проходить футбольные матчи Чемпионата мира 2022.

Известная пивная компания не стала писать о том, как сильно такое решение отразится на прибыли компании, представители компании просто отметили, что такое решение властей Катара выглядит довольно странно. Однако немного позже пивная компания удалило свой пост с реакцией на запрет торговли пивными напитками.

Стоит отметить, что власти Катара не вводят тотальный запрет на продажу пивных напитков. Ограничения будут касаться исключительно стадионов и других общественных мест. Однако для тех болельщиков, которые не могут себе представить футбольный матч без употребления пива, все же будет возможность порадовать себя прохладным напитком в специально отведенных для этого местах, таких например, как фестивальная зона болельщиков и специальные бары.