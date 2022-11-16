Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе, реакция блока НАТО будет озвучена после того, как польские власти сделают свое заявление о принадлежности упавшей ракеты. Все зависит от того, что скажет Польша, это останки российской крылатой ракеты или украинской ракеты средств ПВО.

Также дипломатический источник сообщил, что даже в том случае, если польские власти признают, что упавшая ракета является одной из украинских ракет ПВО, которые пытались сбить российские крылатые ракеты, то все равно ответственность за произошедший инцидент будет возложена на Российскую Федерацию. Позиция будет следующая, если бы Россия не проявляла агрессию по отношению к Украине, то этот инцидент бы не произошел.

Сейчас в Брюсселе ждут официального запроса от польской власти по созыву экстренного заседания совета НАТО, который должен состояться в рамках 4-ой статьи Вашингтонского договора. Напомним, что аналогичная ситуация уже происходила в 2012 году, когда турецкая территория была обстреляна из Сирии, в результате чего погибло 13 мирных жителей.