Как сообщает РИА Новости, аудитория британского издания Daily Mail обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении развязать третью мировую войну. Британцы не поверили заявлению Зеленского о том, что территория Польши была обстреляна российскими ракетами. Большая часть читателей британского издания выразили мнение, что таким образом президент Украины пытается втянуть страны НАТО в прямое противостояние с Российской Федерацией, что легко может стать началом настоящей ядерной войны.

Пользователь с ником Theresa Green 21 написал, что Зеленский сбросил свою маску шута и показал свое истинное лицо ужасного человека. Зеленский думает только о том, как ему втянуть в конфликт на Украине европейские страны НАТО, чтобы в мире наступил ядерный апокалипсис, написал другой пользователь с ником Terminator65.

Еще один британец с ником DPWHants написал, что всем очевидно непричастность России к этому инциденту, кроме Зеленского, который только и думает о продолжении войны. Другой пользователь с ником Wm.Cobbett отметил, что если подтвердится версия с упавшими украинскими ракетами ПВО в Польше, то НАТО должны нанести ответный удар по Киеву, а не по Москве.