Как сообщает портал «Русская весна», премьер-министр Великобритании 19 ноября совершил официальный визит в столицу Украины Киев, где он встретился с президентом Зеленским.

Если не брать во внимание посещение международного саммита «Большой двадцатки», то визит в Киев является первым официальным визитом Риши Сунака на посту премьер-министра Великобритании. Не стоит и говорить, что визит должен показать верность Лондона предыдущей политики в отношении поддержки Украины.

Официальная программа визита британского премьера мало чем отличалась от визитов других лидеров. В нее входила обязательная прогулка по центральным улицам столицы Украины, фото на память у разбитой техники ВС РФ и знакомство с терьером «Патроном», который служит в ВСУ.

В итоге Сунак пообещал, что Украине будет выделено 60 миллионов долларов на закупку систем ПВО. Напомним, что суммарный объем военной помощи от Великобритании для Украины уже составил 3,57 миллиарда долларов.