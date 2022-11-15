Как сообщает британское издание Breitbart, на территории Украины в результате участия в боевых действиях пострадали еще два наемника из Великобритании. Один из них погиб, а другому понадобилась сложная операция на мозге после того, как он принял участие в сражении с русскими танкистами.

Британское издание пишет, что одного из наемников звали Саймон Лингард, имя другого наемника не сообщается. Известно, что они оба проходили службу в десантных войсках Британии. Оба принимали участие в бое с танковой колонной российской армии под Бахмутом (Артемовск).

Иностранное издание сообщает, что Лингард, воевавший в Афганистане, решил отправиться воевать на территорию Украины добровольцем в качестве оператора ПТРК Javelin. Теперь его двое детей остались сиротами.

Британское издание сообщает, что официальные власти не рекомендуют британским добровольцам принимать участие в украинском конфликте, не смотря на тот факт, что бывший министр иностранных дел Лиз Трасс изначально поддерживала добровольцев.