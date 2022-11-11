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Виктор Литовкин выразил свое мнение «Пятому каналу» по поводу отправки британского авианосца совместно со своими союзниками по НАТО в новую морскую миссию. По его мнению, целью данного морского похода морской группировки НАТО является устрашение. Именно для таких целей и используются большие авианосные группировки.

Военный эксперт объясняет, что страны НАТО начинают готовиться к большой войне с Российской Федерацией. Именно по этой причине страны, входящие в Альянс, начинают активно готовить свои вооруженные силы.

Литовкин отмечает, что США располагает 11-ю авианосными группировками, которые постоянно выполняют различные задачи. Радиус поражения ракет, которые несет палубная авиация, составляет примерно 600-700 км. Соответственно, если авианосная группировка НАТО во главе с британским HMS Queen Elizabeth будет находиться недалеко от берегов России, то это прямая угроза стране. Однако, если координаты морской миссии будут лежать далеко от границ Российской Федерации, тогда выход в море британского авианосца является рутинной тренировкой.

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