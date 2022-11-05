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Как сообщает издание «Свободная пресса», Великобритания увеличивает численность своих специальных служб. Это происходит на фоне проведения специальной военной операции армией России на территории Украины. Британские спецслужбы объявили набор новых сотрудников, которые имеют опыт работы со взрывчатыми веществами и проведением диверсионных мероприятий.

Как сообщают иностранные средства массовой информации, многие из старых сотрудников спецслужб Великобритании и разведки MI-6 решили написать рапорта на увольнение. По данным иностранных журналистов, рядовые британские сотрудники начали опасаться за свои жизни, так как они предполагают, что Российская Федерация может жестко ответить за все террористические акты, направленные против России, которые помогала организовывать Украине MI-6.

Напомним, что российская сторона считает взрывы на двух ветках газопровода «Северный поток» террористическим актом.

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