Военным Российской Федерации на Николаево-Криворожском направлении при помощи ударного БПЛА «Ланцет» удалось уничтожить самоходные артиллерийские установки «Paladin», которые американское правительство предоставило ВСУ в качестве военной помощи. Кадры с соответствующим видео опубликованы на РИА Новости.

На видео можно рассмотреть, как беспилотный летательный аппарат «Ланцет» точно идет к намеченной цели – одной из самоходных артиллерийских установок, которая располагалась в укрытии. Дрон пробивает самоходку навылет, после чего происходит возгорание техники. САУ, находящаяся рядом, также начинает гореть. После достижения огнем башни, начинается взрыв боекомплекта с распространением боевого расчета по всем сторонам.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» вооруженные силы Российской Федерации смогли уничтожить судно ВМС Украины, дрейфующее на реке Днепр.