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Как сообщает Telegram-канал «Старше Эдды», украинские военнослужащие проявили военную хитрость и решили на одном из участков фронта пойти в наступление на двух экскаваторах.

Сообщается, что в итоге украинские военнослужащие были просто ликвидированы, так как экскаватор хоть и является тяжелой строительной техникой, однако это не военная бронированная машина.

Российские военные предполагают, что экскаваторы были доставлены на фронт для того, чтобы быстрее сооружать фортификационные укрепления. Но вот по какой причине строительная техника оказалась в атакующих порядках военнослужащих вооруженных сил Украины.

В итоге нападающие подразделения украинских бойцов понесли тяжелые потери, включая два уничтоженных экскаватора, и были вынуждены отойти на ранее занимаемые рубежи обороны.

Напомним, что ранее военкоры сообщали о том, что в районе населенного пункта Сватово бойцы ВСУ предприняли попытку пойти в атаку на нескольких квадроциклах, которые были оснащены треугольными гусеницами.

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