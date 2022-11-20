Как сообщают военные корреспонденты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», военнослужащие батальона «Каскад» Народной Милиции ДНР продолжают поражать бронированную технику вооруженных сил Украины.

В зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие начали широко применять барражирующие боеприпасы «Ланцет». Благодаря современным ударным дронам бронированная техника противника, которая находится на первой линии обороны и в неглубоком тылу, теперь находится под постоянной угрозой уничтожения.

На кадрах видно, как в районе Угледара воздушной разведкой ОБТФ «Каскад» были обнаружены позиции двух БМП противника. После чего по переданным координатам бойцы «Каскада» отработали двумя барражирующими боеприпасами «Ланцет». На видео показаны общие кадры с дрона разведчика и кадры непосредственно с ударных БПЛА. Результат успешного поражения двух единиц бронетехники и показан на опубликованном видео.