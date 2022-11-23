В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выложили видео, на котором бойцы ОБТФ «Каскад», используя ударно-разведывательный дрон совместно с артиллерийским ударом, нанесли огневое поражение группе украинских военнослужащих.

На опубликованных кадрах видно, как спецподразделение Народной Милиции ДНР «Каскад» с помощью ударно-разведывательного дрона смогли обнаружить группу военнослужащих ВСУ, которые перемещались на двух бронированных автомобилях, в районе населенного пункта Угледар. Бойцы ВСУ находились возле двух бронемашин у одного из городских зданий.

В результате, обнаруженные военнослужащие ВСУ были накрыты артиллерийским ударом. Также бойцы спецподразделения «Каскад» сбросили с дрона боеприпас, который поразил живую силу противника осколками. В итоге выжившие солдаты ВСУ поспешили покинуть свое местоположение в надежде скрыться от огня артиллерии.