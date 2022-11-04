Союзными силами вооруженных сил Российской Федерации и Народной Милиции Донецкой Народной Республики продолжается ведение боевых действий во время специальной военной операции на Украине. Так благодаря слаженной работе бойцов батальона НМ ДНР «Каскад» удалось ликвидировать при помощи артиллерии военную машину вооруженных сил Украины на Угледарском направлении. Об этом сообщает издание «Русская Весна».

Бойцы НМ ДНР используют беспилотные летательные аппараты для проведения разведывательных операций и определения местоположения позиций ВСУ. Также БПЛА помогают российским солдатам максимально точно совершать корректировку ударов по вражеским целям.

Напомним, что на данный момент на Угледарском направлении ведутся активные боевые действия. Благодаря слаженной командной работе, союзным силам удается оперативно выявлять местоположение группировок ВСУ и максимально точно выводить из строя военную технику, и уничтожать личный состав противника.