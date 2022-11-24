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Как сообщают военкоры портала «Русская весна», донецкие военнослужащие из 100-й бригады Народной Милиции смогли ликвидировать позиции военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Невельское.

Военкоры сообщают, что в окрестностях населенного пункта Невельское военнослужащими вооруженных сил Украины был создан укрепрайон. Оборонительные сооружения украинской армии не помогли сдержать натиск бойцов 100-й бригады 1-го армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

В своем Telegram-канале военные корреспонденты «Русской весны» опубликовали соответствующее видео, на котором показан момент штурма укрепленных оборонительных позиций военнослужащих вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Невельское.

Напомним, что ранее офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что противник готовится к широкомасштабной наступательной операции в направлении населенных пунктов Сватово и Кременная.

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