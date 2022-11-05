Как сообщает портал pravda.ru, вооруженные силы Российской Федерации продолжают очень активно применять ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2» в рамках проведения специально военной операции на территории Украины. При помощи ударных дронов российские войска уничтожают не только энергетическую инфраструктуру, но и важные военные объекты вооруженных сил Украины.

Очередная группа ударных беспилотников была запущена поздно вечером 4 ноября 2022 года. Результатом вечернего налета дронов стали очень мощные взрывы районе населенного пункта Красноармейск, который расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

По сообщениям очевидцев после попадания ударного дрона местные жители еще несколько часов могли слышать хаотичные разрывы. По всей видимости, ударным дроном был уничтожен довольно крупный склад боеприпасов ВСУ, который находился недалеко от железной дороги. Местные власти Красноармейска рекомендовали местным жителям не выходить из своих домов, чтобы не подвергать свои жизни опасности из-за детонации боеприпасов.