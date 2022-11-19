Как сообщают РИА Новости, специалисты США пришли к заключению, что часть боевых военных самолетов, стоящих на вооружении ВВС США, не подготовлены к полноценным боевым вылетам. Соответствующую информацию опубликовало американское издание Defense News со ссылкой на федеральный отчет.

Оказывается, что около половины из всех американских военных самолетов, не способны справиться даже с одной боевой задачей. Специалисты изучили все боевые воздушные машины, стоящие на вооружении США, включая грузовые воздушные судна и самолеты-заправщики.

Стоит отметить, что американские военные инженеры до этого времени еще не смогли справиться со всеми имеющимися недостатками нового истребителя F-35. Специалисты стараются доработать все нюансы, однако все время сталкиваются все с новыми и новыми техническими недостатками.

Ранее сообщалось, что многие из самолетов ВВС США в течение десятилетия имели характеристики, не соответствующие нужным показателям готовности к боевым действиям.