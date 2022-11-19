Как сообщают РИА Новости, генерал Тодор Бояджиев из Болгарии поделился своим мнением относительно инцидента с ракетами, которые упали на территорию Польши. Он отметил, что данное происшествие является провокацией, целью которой является срыв возможных переговоров, которые могут состояться между РФ и Украиной.

Он подчеркнул, что главная цель инцидента, повлекшего смерти двух людей, это скомпрометировать возможность начала переговоров. Бояджиев сделал предположение, что «кто-то» очень заинтересован в том, чтобы диалог между Москвой и Киевом не произошел.

Генерал также выразил свое негативное отношение к тому, что власти Болгарии решили совершать поставки оружия на Украину. Баяджиев сделал призыв к лидерам своей страны выступить в роли посредника между конфликтующими Украиной и Россией. Ведь роль «противника» России для Болгарии совершенно не нужна.

Напомним, что ранее американский офицер в отставке Скотт Риттер сделал заявление, касающееся инцидента с ракетами, упавшими на территории Польши. Он отметил, что Зеленский пытался воспользоваться ситуацией и хотел спровоцировать Североатлантический альянс вступить в прямой конфликт с РФ.