ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают РИА Новости, генерал Тодор Бояджиев из Болгарии поделился своим мнением относительно инцидента с ракетами, которые упали на территорию Польши. Он отметил, что данное происшествие является провокацией, целью которой является срыв возможных переговоров, которые могут состояться между РФ и Украиной.

Он подчеркнул, что главная цель инцидента, повлекшего смерти двух людей, это скомпрометировать возможность начала переговоров. Бояджиев сделал предположение, что «кто-то» очень заинтересован в том, чтобы диалог между Москвой и Киевом не произошел.

Генерал также выразил свое негативное отношение к тому, что власти Болгарии решили совершать поставки оружия на Украину. Баяджиев сделал призыв к лидерам своей страны выступить в роли посредника между конфликтующими Украиной и Россией. Ведь роль «противника» России для Болгарии совершенно не нужна.

Напомним, что ранее американский офицер в отставке Скотт Риттер сделал заявление, касающееся инцидента с ракетами, упавшими на территории Польши. Он отметил, что Зеленский пытался воспользоваться ситуацией и хотел спровоцировать Североатлантический альянс вступить в прямой конфликт с РФ.

Вам может понравиться

Министерство обороны Беларуси сообщает о том, что Польша готовится к войне

Польша ведет политику, направленную на милитаризацию своей страны, что косвенно указывает на то, что официальная Варшава готовится к полномасштабной войне, причем не оборонительной, а наступательной. С таким заявлением выступил Валерий

Марочко: ВСУ перешли к позиционной обороне в ЛНР

В эфире «Первого канала» Андрей Марочко, действующий офицер Народной Милиции ЛНР, заявил, что на некоторых участках фронта на территории ЛНР ВСУ исчерпали наступательный потенциал и перешли к позиционной обороне. Также

Шеремет: США должны будут выплатить репарации Украине

Как сообщает РИА Новости, репарации для восстановления Украины должны быть выплачены США. С таким заявлением выступил депутат Михаил Шеремет, занимающий должность в Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции,