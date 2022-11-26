На брифинге Министерства обороны Российской Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Штатах за последнее десятилетие было выявлено более 200 нарушений биологической безопасности.

По словам Кирилова, есть предпосылки того, что в официальной статистике отображена лишь малая часть различных нарушений биобезопасности. Реальная ситуация обстоит иначе и она намного хуже, нежели можно предположить. Он подчеркнул, что ранее в ведомстве сообщалось, что в американских лабораториях были нарушены требования безопасности. В связи с чем, были случаи, когда произошла массовая рассылка спор сибирской язвы в зарубежные организации.

Еще один пример, который привел Кириллов, это инцидент в американской лаборатории, когда сотрудник был укушен животным, зараженным рекомбинантным вирусом гриппа. Это произошло 2 сентября 2011 года. Стоит отметить, что было прямое нарушение протокола, когда укушенного сотрудника отправили домой на карантин без наблюдения в густонаселенном городе США.