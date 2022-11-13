Как сообщает американский еженедельник The New York Times в своем материале, ссылаясь на официальных лиц, в зимний период на территории Украины, возможно, наступит оперативная пауза с прекращением активных боевых действий с обеих сторон, которая может продлиться примерно шесть месяцев.

В издании уверены, что погодные условия в зимний период не позволят ни одной из сторон вести активные наступательные действия в связи с обильными ливнями, которые будут уступать свое место снегопадам. Это приведет к тому, что почва активно впитает большое количество воды, которая превратит ее в непроходимую грязь как для колесной, так и для гусеничной техники.

Колин Кал, занимающий пост заместителя министра обороны США, уже в настоящее время можно заметить, что активные боевые действия начали замедляться из-за погодных условий. По его словам, в таких условиях организация крупномасштабных наступательных действий будет практически невозможна.

Как следует из материала американского еженедельника, в случае заморозки активных наступательных действий наступит следующий этап конфликта. По мнению американских аналитиков, в таком случае Российская Федерация будет продолжать наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, а украинская сторона займется более активной диверсионной деятельностью в приграничных зонах с Россией.