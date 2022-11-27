Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», в районе населенного пункта Павловка продолжаются ожесточенные бои подразделений российских вооруженных сил с бойцами ВСУ. Видеокадры, на которых видно, как украинские военнослужащие бросают своих раненных сослуживцев и уезжают на своем бронеавтомобиле после атаки с беспилотного летательного аппарата, были опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры сообщают, что спецподразделение Народной Милиции ДНР «Каскад» продолжает с помощью разведывательно-ударных дронов наносить огневое поражение силам противника в окрестностях населенного пункта Павловка.

На опубликованных кадрах видно, как несколько бойцов ВСУ садятся в бронеавтомобиль. Прямо в этот момент российскими бойцами спецподразделения «Каскад» с дрона была сброшена граната ВОГ-17. После разрыва гранаты несколько военнослужащих ВСУ упали на землю, получив осколочные ранения. Однако выжившие солдаты ВСУ, которые находились в бронеавтомобиле, решили не помогать своим раненым сослуживцам, а просто покинули место обстрела.