Как сообщает ИА URA.ru, один из бойцов группы специального назначения поделился своим боевым опытом с курганскими студентами относительного того, какое оружие он считает самым опасным в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, стоит опасаться такого оружия противника, которое ты не можешь услышать. Боец спецназа рассказал, что о подлете минометной мины можно узнать за несколько секунд по характерному свисту. Поэтому у каждого бойца есть драгоценные секунды, которые можно потратить на то, чтобы прыгнуть в окоп.

Однако, когда занимаемые позиции противник обстреливает с помощью реактивных систем залпового огня, то о прилете ракеты можно узнать только после того, как она уже взорвалась на твоей позиции. Поэтому РСЗО и является самым опасным оружием в зоне проведения специальной военной операции, потому что в таком случае уже поздно что-либо делать.