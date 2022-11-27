Среди бойцов ВС РФ распространено выражение «мобик» означающее мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщает издание «Русская весна». Российские военные испытывают уважение к тем мобилизованным, которые смогли выполнять боевые задачи в зоне СВО на том же уровне, что и военнослужащие с боевым опытом на контрактной основе.

Стоит отметить, хорошую работу мобилизованных на таком направлении, как Сватово-Кременная, где проходят достаточно сложные боевые сражения с противником. Украинские боевики согнали на линию соприкосновения огромное количество техники и живой силы в надежде совершить наступление в сторону Лисичанска, чтобы потом суметь атаковать Луганск.

Бойцы группировки «Отважные» и ЗВО успешно справляются с поставленными командованием задачами, отбивая наступления противника и при этом не прекращая контрнаступательных действий. Плечом к плечу с ними сражаются призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, проявляющие себя стойко и героически. Такое мнение высказал один из бойцов группировки «Отважные».