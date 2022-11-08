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Освобожденный из украинского плена военнослужащий ДНР Вячеслав Салаходинов рассказал о том, как ВСУ используют маркировку «Z» для того, чтобы устраивать засады ВС РФ. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Салаходинов отметил, что украинские бойцы таким образом маскируются под военную технику РФ для того, чтобы российские подразделения принимали их за «своих». Боец отметил, что в зоне проведения СВО он находился с февраля месяца. А в конце августа был взят в плен украинскими боевиками. Он рассказал, что получил ранения во время выполнения боевого задания на БМП на Авдеевском направлении. Его командир погиб, а Вячеславу удалось выбраться из горящей техники.

На протяжении двух дней раненный боец полз в сторону, где должны были находиться «свои». И вскоре он увидел боевую машину пехоты с символом «Z». Однако, оказалось, что это были ВСУшники, которые замаскировались под экипаж ВС РФ. Причем, по словам Салаходинова, один з них был одет в форму ДНР.

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