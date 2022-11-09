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Военные корреспонденты портала «Русской весны» в своем Telegram-канале рассказали о подвиге, который совершил наводчик танкового экипажа из группировки «Отважных».

Как рассказывает один из военнослужащих, российский танк выдержал несколько попаданий из украинского танка, однако в боевой машине начался пожар, и она остановилась. Весь экипаж получил контузию. Лучше всего себя чувствовал наводчик, который не растерялся и начал доставать из танка сначала командира, а затем и механика. Затем почти на своих руках донес обоих сослуживцев танкистов два километра пешком до позиций российских войск. В завершении рассказа российский военный указал, что впоследствии танк удалось восстановить, так как двигатель боевой машины не пострадал.

Напомним, что мобилизованные бойцы продолжают проходить обучение на полигонах в России. А действующие военнослужащие из группировки «Отважных» помогают проводить курс молодого бойца. Причем упор делается на практическую стрельбу и навыки по обращению с разными видами вооружений.

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