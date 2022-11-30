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Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский сделал заявление, согласно которому вооруженные силы Украины несут колоссальные потери. На сегодняшний день в районе населенного пункта Артемовск идет наступление. Армия ВС РФ наносит удары по позициям противника на линии боевого соприкосновения, как при помощи артиллерии, так и при помощи ударов авиации.

По словам Бердичевского, потери со стороны вооруженных сил Украины невероятно велики. Он уточнил, что ежесуточные потери личного состава со стороны ВСУ составляют около 100 человек убитыми и, как минимум, 300 человек раненными.

Напомним, что армией вооруженных сил Российской Федерации продолжается ведение специальной военной операции на территории Украины. Целью данной СВО является демилитаризация и денацификация Украины. Начиная с 10 октября критическая и энергетическая инфраструктура Украины подвергается массированным ракетным ударам ВВС Российской Федерации.

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