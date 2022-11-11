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После того, как войска ВС РФ разрушат оборону ВСУ в Угледаре, они смогут совершить наступление на Славянск и Краматорск. Такое заявление сделал депутат совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский. По его словам, не смотря на то, что населенный пункт Павловка полностью перешел под контроль ВС РФ, периодически происходит прорыв диверсионно-разведывательных групп. Однако российские военные продолжают вести зачистку данной территории.

По мнению Бердичевского, войскам ВС РФ просто необходимо освободить Угледар, иначе они могут не удержать Павловку. Данное село просматривается с высот, так как расположено в низине. Он уточняет, что снайпера ВСУ могут совершать обстрел российских военных со стоящих неподалеку высоток.

Именно поэтому просто необходимо перерезать направление в районе Новомихайловки и Константиновки. Это нарушит логистику, и украинские подразделения не смогут получать подкрепление. В результате таких действий военнослужащие ВС РФ смогут освободить Угледар.

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