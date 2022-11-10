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Как сообщает РИА Новости, один из бельгийских сенаторов по имени Ален Детекс дал интервью для французского издания Causer, в котором заявил, что Европа должна изменить свою политику в отношении украинского кризиса и России.

По мнению Алена Детекса, путь к урегулированию конфликта это отказ от поддержки режима Зеленского и прямые переговоры между Европой и Россией по разделу Украины. Также Детекс призвал европейских политиков снять все санкции с Российской Федерации. Детекс объясняет свою позицию тем, что дипломатические переговоры намного лучше дальнейшей военной эскалации.

Также бельгийский сенатор вспомнил и дело с «Панамскими бумагами», где Владимир Зеленский упоминался как владелец неких «оффшорных счетов». По мнению Детекса, президент Украины является простой марионеткой США, который к тому же еще и одержим личным высокомерием, поэтому готов втянуть весь мир в украинский кризис.

По вопросу санкций, бельгийский сенатор заявил, что введенные ЕС ограничения начали приносить больше проблем самой Европе, чем Российской Федерации, в то время как  прямую выгоду получают США.

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