Аудитория турецкого интернет-портала En Son Haber оставили свои комментарии под новостью, касающейся падения ракеты на польской территории. Так по их мнению, виновником в случившемся является Украина.

Так один из пользователей написал, что ракеты являются делом рук украинцев. По его мнению, киевскому правительству сейчас очень выгодно начало нового фронта. Другой комментатор отметил, что он не намерен принимать участие в войне «из-за Польши». Еще один из пользователей подчеркнул, что данное нападение совершила не Россия.

Многие из комментаторов сошлись в едином мнении, что Запад будет пытаться повернуть ситуацию в выгодном свете для себя. «Кто-то хотел, чтобы началась третья мировая война? Она уже началась…», – отметил один из юзеров.

Напомним, что во вторник 15 ноября, на территорию Польши, граничащую с Украиной, прилетело две ракеты. Известно, что в результате попадания погибли два человека. Согласно заявлению польского президента Анджея Дуды, на данный момент нет достоверной информации о принадлежности ракеты к какому-либо государству. Дуда заявил, что будет проводиться по этому поводу расследование.