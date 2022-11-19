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Как сообщает РИА Новости, аудитория британской газеты Daily Mail подвергла критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком, которая состоялась в Киеве.

Британские читатели уверены, что правительства обеих стран договорились провести крупную финансовую махинацию, которая заключается в том, что деньги британских налогоплательщиков, которые официально выделяются на помощь Украине, будут присвоены чиновниками.

Пользователь с ником Ciebie написал, что население Британии не верит Сунаку и прекрасно понимает, как правительство отмывает бюджетные деньги. Другой пользователь с ником phil добавил, что в то время как британские домохозяйства вынуждены сокращать свои расходы, правительство Британии занято отмыванием миллиардов в Киеве.

Один из читателей под ником west drayton blue написал, что Зеленскому уже выделили и так слишком много финансовой помощи из бюджета Британии, теперь черед Байдена оплачивать банкет в Киеве.

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