Многие читатели издания Daily Mail раскритиковали нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака относительно его нелестных высказываний в сторону российского президента Владимира Путина. Сунак раскритиковал Президента России за отказ участвовать на саммите G20.

Комментаторы издания отметили, что Сунак лицемер, так как он даже не собирался посещать климатическую конференцию СОР27, которая проходила в Египте. Но ему пришлось сделать это под давлением.

Еще один пользователь отметил, что политические деятели Запада «оскорбляют» президента РФ, разрывают с ним контакты, а потом негодуют, что он отказывается иметь с ними какие-либо дела. Третий комментатор отметил, что Сунак и Джереми Хант (канцлер казначейства Великобритании) являются большей угрозой для страны, чем президент России.

Напомним, что саммит G20 будет проходить в период с 15 по 16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Российскую Федерацию на нем представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.