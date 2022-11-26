Как сообщает «Газета.ру», голландские исследователи, работающие в Годдардском институте NASA, выдвинули предположение, что планета Земля может повторить судьбу Венеры, то есть, другими словами, попросту «сгореть».

Ученые предполагают, что много лет тому назад планета Венера имела атмосферу, в которой присутствовала жизнь. Однако большое количество вулканов на поверхности планеты превратили ее в настоящий «ад».

Исследователи заинтересовались изучением последствий, при которых образуются огромные залежи магмы или LIP. Причем ученые обнаружили подобные залежи магмы и на планете Земля. Причем, как отмечают ученые, образование огромных залежей магмы может происходить с определенным интервалом. Поэтому ученые не исключают тот факт, что на Земле могут произойти такие же изменения атмосферы, как и на поверхности Венеры.

Также сообщается, что Индия готовится совершить пуск своей собственной станции к планете Венера уже в 2024 году.