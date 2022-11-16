Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» в свое материале об артиллеристах ДНР, самой желанной мишенью для артиллеристов Народной Милиции являются их прямые конкуренты, то есть артиллерийские установки вооруженных сил Украины, которые не ожидают удара со стороны союзных сил.

Военкоры смогли пообщаться с артиллеристами 1-го армейского корпуса НМ ДНР, которые несут службу и уничтожают вражеские цели из самоходной артиллерийской установки «Мста-С». По словам артиллеристов, их главной мишенью являются артиллерийские установки противника, такие как гаубицы, САУ, минометные батареи и средства противовоздушной обороны.

С военкорами общался старший наводчик САУ «Мста-С», который рассказал, что любой член экипажа должен отлично знать свою боевую машину, чтобы в любой нештатной ситуации максимально быстро устранить возникшую неисправность. По его словам, они часто работают против артиллерии противника. И всегда поражают указанные цели, не всегда с первого раза, но всегда доводят дело до конца.