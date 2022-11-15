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Как сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на военного аналитика Михаила Онуфриенко, вооруженные силы Украины предпринимают попытки отправлять свои диверсионные группы на левый берег реки Днепр, однако российские подразделения успешно пресекают такие попытки. По мнению военного аналитика, командование ВСУ не будет осуществлять наступления с форсированием реки Днепр.

Михаил Онуфриенко заявил, что в Сети начали появляться сообщения о боях за Каховку и Алешки, однако, как выяснилось по состоянию на утро 15 ноября, ВС РФ сохраняют полный контроль над данными населенными пунктами.

Военный эксперт заявил, что широкомасштабного наступления с форсированием реки Днепр от ВСУ ждать не стоит, так как разведка уже фиксирует переброску украинских войск на Донбасс с правого берега Днепра в Херсонской области. Всего в этом районе ВСУ могут отправить на другие участки фронта до восьми бригад. Также на Донбасс перебрасывают и часть гарнизона ВСУ из под Киева. Онуфриенко считает, что такими действиями командование ВСУ показывает, что они не ждут наступления российских войск с территории Беларуси.

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