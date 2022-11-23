Военный корреспондент ТРК «Звезда» Андрей Лазарев опубликовал видеосюжет, в котором рассказывается о работе артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня «Град», которые несут боевое дежурство на Донбассе.

Сообщается, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота при помощи РСЗО «Град» смогли поразить опорный пункт украинских военнослужащих, а также уничтожить две БМП и один бронетранспортер ВСУ.

Российский военнослужащий рассказывает военкору, что координаты целей для них передают разведчики, которые ведут разведку территории противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. После получения координат, артиллеристы отправляются на огневые рубежи. В течение пятнадцати минут морские пехотинцы должны подготовить боевую машину к огню. Отработать по цели и вернуться в безопасное место, чтобы избежать так называемой «ответки» от противника.

Один из российских бойцов с позывным «Тихий» рассказывает, как во время одного из боевых выездов их расчет попал под ответный огонь артиллерии противника. По словам морпеха, их расчету повезло, так как ближайший разрыв прогремел на расстоянии пятидесяти метров.