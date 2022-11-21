В Министерстве обороны Российской Федерации сделали заявление, что две украинские установки реактивных систем залпового огня «Ураган», которые постоянно обстреливали населенные пункты Белгородской области, были уничтожены российскими военнослужащими.

В сводке российского военного ведомства сообщили, что украинские установки РСЗО «Ураган» были уничтожены в результате контрбатарейной борьбы в окрестностях населенного пункта Пыльная, который находится в Харьковской области. Представители российского Министерства обороны сообщают, что именно эти реактивные системы залпового огня вооруженных сил Украины вели постоянные обстрелы российских населенных пунктов Белгородской области.

Напомним, что большое количество населенных пунктов Белгородской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Исходя из таких обстоятельств, президент Российской Федерации подписал указ о введении с 20 октября на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областей, Республики Крым и города Севастополя режима «среднего уровня реагирования».