Прессотерапия представляет собой один из видов аппаратного массажа, позволяющий активизировать ток лимфы по организму и вывести из межклеточного пространства скопившуюся там жидкость. Благодаря этой процедуре существенно улучшаются обменные процессы, гораздо лучше начинает работать кровеносная система, предотвращаются заболевания и патологические процессы, связанные с нарушениями лимфатической системы.

Купить аппарат прессотерапии и лимфодренажа предлагает компания «Kosmo Dom», которая реализует оборудование непосредственно от производителя, предлагает адекватные цены и обеспечивает высокий уровень сервиса.

Особенности процедуры

Аппарат для прессотерапии позволяет значительно повысить эффективность воздействия на лимфатическую систему. Процедура представляет собой воздействие на тело сжатым воздухом, подаваемым под давлением.

На человека, пожелавшего пройти процедуру, надевается специально предназначенный костюм, в который подается сжатый воздух. Он сдавливает все тело, время от времени делая паузы и давая немного расслабиться.

Такое периодическое сдавливание активизирует не только лимфатическую, но и кровеносную систему. Вся лишняя жидкость из организма вытесняется, а лимфа начинает перемещаться гораздо быстрее. Благодаря этому не только предотвращаются разнообразные патологические состояния, но и устраняются лишние килограммы.

Выбор аппарата для прессотерапии

Эффективность процедуры во многом зависит от используемого оборудования, поэтому очень важно грамотно подойти к его выбору. Ориентироваться следует на такие критерии:

материалы костюма и манжет, которые должны быть максимально качественными. Эти компоненты составляют более половины стоимости всего оборудования, поэтому их замена обойдется слишком дорого;

мощность компрессора, нагнетающего сжатый воздух для сдавливания тела;

число секций в костюме для прессотерапии. Лучше всего выбирать аппараты с как можно большим количеством секций, так как в этом случае терпия будет максимально эффективной и позволит обработать все участки тела;

наличие металлических клапанов, которые прослужат гораздо дольше полимерных;

функциональность оборудования. Современные аппараты оснащаются электронной платой, которая наделяет их дополнительными возможностями и расширяет перечень предоставляемых услуг.

В компании «Kosmo Dom» представлены аппараты, имеющие всю необходимую документацию, включая сертификаты соответствия.

Распространенные модели оборудования

В качестве примера можно привести несколько популярных моделей, представленных в каталоге интернет-магазина «Kosmo Dom»:

аппарат SA-20, оснащенный 48-секционным костюмом. Это профессиональное оборудование, которое работает по заданной программе и дает возможность избавиться от лишнего веса, отеков, которые появляются во время беременности, после хирургических операций и травм. Также устройство убирает жировые отложения на разных частях тела, устраняет целлюлит и избавляет от лишних килограммов;

SA-M17 – это универсальное оборудование, которое позволяет проводить не только процедуру прессотерапии. Также оно может применяться для миостимуляции, то есть воздействия на мышцы малыми токами, и термотерапии – лечения теплом. Несмотря на объединение трех процедур в одном аппарате, управлять ним достаточно просто. Задачу упрощает наличие сенсорного дисплея.

Это и другое оборудование для косметологических процедур можно приобрести по адекватным ценам. Компания Kosmo Dom гарантирует его качество и соответствие всем требованиям безопасной эксплуатации, организует доставку в любые регионы России, а также оказывает квалифицированную помощь в выборе аппарата целого комплекта устройств.