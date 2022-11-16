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Президент Польши Анджей Дуда дал свой комментарий относительно инцидента, касающегося упавшей ракеты на польской территории. Он сообщил, что по предварительным данным не известно, кем были выпущены ракеты. Но данных, что снаряд выпустили ВС РФ нет. Также он отметил, что факторы, указывающие о намеренном нападении на территорию страны, отсутствуют. Помимо этого польский президент подчеркнул, что есть доля вероятности того, что упавшая ракета на территории Польши является снарядом противовоздушной обороны Украины.

Напомним, что 15 ноября вечером на территории Польши, в населенный пункт Пшеводув, который находится в 6 км от украинской границы, прилетела ракета. В результате удара погибло двое человек.

В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ударов по украинским объектам, находящимся поблизости с границей Польши ВС РФ не осуществляли. В ведомстве отметили, что фотографии осколков ракеты, опубликованные в польских СМИ, никакого отношения к российским ракетам не имеют.

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