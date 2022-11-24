Как сообщает американский портал 19FortyFive, в Соединенных Штатах Америки ВВС 2 декабря планируется показ широкой общественности нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Американские журналисты сообщают, что проект по созданию нового бомбардировщика был на удивление выполнен точно в указанные сроки.

Американское издание описывает новый американский бомбардировщик, как самолет для ведения воздушной войны новой эры. Американцы отмечают, что смогли добиться значительных успехов в создании новых электронных систем самолета, авионики, вооружении и стелс-функций. Новые разработки должны помочь американскому бомбардировщику успешно выполнять поставленные боевые задачи даже в условиях интенсивной работы средств противовоздушной обороны противника.

Напомним, что проект по созданию нового бомбардировщика стартовал еще в 2015 году. И уже в 2022 году компания Northrop Grumman смогли выпустить первый самолет.