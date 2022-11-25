Как сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Hürriyet, Вашингтон сделал Анкаре предложение относительно того, чтобы не совершать наземную операцию в Сирии, а вывести курдских боевиков на расстояние 30 км.

Стоит отметить, что 20 ноября Турция проводила воздушную операцию, направленную на запрещенную в стране «Рабочую партию Курдистана». Сообщается, что с северной стороны Сирии удары были нанесены по населенному пункту Кобани. Также удары были и по северной части Ирака. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, проведенная операция является успешной. Однако турецкий лидер вовсе не исключает того факта, что вслед за воздушной операцией, может последовать наземная операция.

Начальник генштаба США Марк Милли провел переговоры с начальником генштаба Яшаром Гюлером. А министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с американским дипломатом Флейком в Анкаре. Стоит отметить, что в городе Кобани есть американские военнослужащие, так как регион контролируют США.